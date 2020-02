innenriks

Artisten vart arrestert onsdag kveld. Han vart framstilt for fengsling i Bergen tingrett fredag ettermiddag.

Ifølgje politiet skjedde ranet måndag i Bergen sør. Det er fleire fornærma. Politiadvokat Jørgen Henriksen seier til BT at politiet meiner det er fare for at mannen gjer nye lovbrot.

Ranet skal ha vorte utført med truslar med kniv og bruk av peparspray, ifølgje fengslingsrettsavgjerda, skriv VG.

(©NPK)