Ine Eriksen Søreide planlegg Moskva-besøk

innenriks

Førre gong dei to møttest, var i Kirkenes i oktober i fjor i samband med markeringa av at det er 75 år sidan sovjetiske soldatar frigjorde Aust-Finnmark frå tysk okkupasjon.

Lavrov inviterte då Eriksen Søreide til Moskva, og no blir det stadfesta frå norsk side at besøket vil skje første halvår.

I eit brev til Lavrov datert 12. februar skriv Eriksen Søreide sjølv at ho ser fram til å besøkje Moskva.

VG melder at møtet blir halde i juni. NTB får stadfesta at dette inntil vidare er planen, men at endeleg dato ikkje er sett.

Noreg og Russland fekk i fjor òg på plass ein ny toårig konsultasjonsplan. Der blir det lagt opp til regelmessige samtalar både på statssekretærnivå og på embetsnivå.

