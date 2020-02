Fleire stengde fjellovergangar på grunn av uvêr

innenriks

Fylkesveg 53 Tyin-Årdal er steng på grunn av uvêr, medan fylkesveg 50 Hol-Aurland er mellombels stengt på grunn av snøras og fare for ras. Det vil ikkje bli gjort ei ny vurdering her før måndag.

Riksveg 13 Vikafjellet er stengd, men det vil gjerast ei ny vurdering klokka 10.

Riksveg 7 Hardangervidda er stengd for personbilar, men det er kolonnekøyring for køyretøy over 7,5 tonn.

E16 Filefjell og riksveg 52 Hemsedal er opne, medan E143 Haukelifjell er open for kolonnekøyring. Her det snø- og isdekke og fare for glatte parti.

(©NPK)