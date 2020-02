Fleire fjellovergangar stengde – kommunar i Finnmark isolerte

innenriks

Fylkesveg 53 Tyin–Årdal er stengd på grunn av uvêr, medan fylkesveg 50 Hol–Aurland er mellombels stengd på grunn av snøras og fare for ras. Det vil ikkje bli gjort ei ny vurdering her før måndag.

Riksveg 13 Vikafjellet er stengd, men det vil bli gjort ei ny vurdering laurdag klokka 10.

Riksveg 7 Hardangervidda er stengd og blir ikkje opna fredag.

E16 Filefjell og riksveg 52 Hemsedal er opne, medan E143 Haukelifjell er open for kolonnekøyring. Her er det snø- og isdekke og fare for glatte parti.

Er venta mykje nedbør

Det er sendt ut gult farevarsel for store delar av Sør-Noreg inn mot helga. I helga er det venta mellom 50 til 130 millimeter på Vestlandet og mellom 40 og 70 millimeter i Agder.

Det er vidare stor snøskredfare på Voss, Hardanger og Heiane fredag, skriv Varsom.no.

Det er sendt ut gult farevarsel for Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold. Her er det venta høg vasstand fredag ettermiddag, skriv Yr.no.

Finnmark

Tre hendingar på E69 i Nordkapp førte til at rundt 40 personar vart evakuerte torsdag ettermiddag. Fredag formiddag melder Statens vegvesen at E69 opnar for kolonnekøyring klokka 12.

Ein utanlandsk buss med 17 passasjerar er henta ut frå området med eigen kolonne i formiddag.

Fredag formiddag er framleis fem kommunar i Finnmark isolerte frå omverda. Statens vegvesen vurderer kontinuerleg kva vegar som kan opnast gjennom dagen.

Osterøy

Det går framleis føre seg oppryddings- og sikringsarbeid etter at det gjekk eit jordras ved Kallestadsundet på Osterøy i Hordaland laurdag kveld. Raset isolerte rundt 60 innbyggjarar nordaust på øya.

Det blir tilbode båtskyss til og frå Osterøy til vegen er open att. Det blir tatt ei ny vurdering av vegen fredag formiddag, opplyser Vaksdal kommune.

