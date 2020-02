Inger Cathrine Bryne blir ny administrerande direktør i Helse vest

innenriks

– Eg er glad for å få denne moglegheita, og eg ser fram til å vere med på å vidareutvikle gode og likeverdige spesialisthelsetenester for befolkninga på Vestlandet, seier Inger Cathrine Bryne i ei pressemelding frå det regionale helseføretaket.

Bryne kjem frå stillinga som administrerande direktør for det lokale helseføretaket Helse Stavanger.

Ho byrjar i stillinga i Helse vest 23. mars i år.

Bryne tar over etter Herlof Nilssen, som i fjor haust varsla at han ønskte å gå av etter 18 år som direktør. Han går over i ei anna rolle i organisasjonen.

