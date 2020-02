Bergensbanen igjen open for trafikk etter snøskred

innenriks

Skredet trefte eit snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid. Rundt 25 meter av bygget vart skadd, og kontaktleidningen vart riven ned på strekninga.

Bane Nor estimerte først at strekninga mellom Ustaoset og Myrdal kunne gjenopnast ved midnatt natt til torsdag. Men først klokka 5 torsdag morgon vart det meldt at Bergensbanen var open for trafikk.

– Onsdag vart rasstaden rydda for snø og det øydelagde snøoverbygget vart fjerna. Strekninga som har vore stengt for trafikk, vart òg rydda for snø. Kontaktleidningen måtte òg reparerast. Strekninga opna for togtrafikk rundt klokka 02:00, natt til torsdag, skriv Bane Nor i ei oppdatering.

Tilbake rundt lunsj

Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy opplyste onsdag at det ville vere buss for tog onsdag og natt til torsdag. Morgontoga står òg i fare for å bli erstatta med alternative framkomstmiddel.

– Vi har brukt natta, og kjem nok òg til å bruke litt av morgonen, til å få toga på riktig plass. Tanken er at vi skal få dei ut å køyre igjen rundt klokka 12, seier Scholz til NTB.

– Vi er veldig glade for at det no opnar igjen, og at vi kan køyre tog over vidda, legg ho til.

Vanskelege arbeid

Bane Nor har omtalt ryddearbeidet som utfordrande på grunn av dei store snømengdene i fjellet.

Onsdag ettermiddag hadde ei arbeidsmaskin køyrt seg fast i ein 60 meter lang og 4 meter høg snøfonn éin kilometer aust for Finse. Maskina kom seg etter kvart laus, slik at brøytinga kunne halde fram.

Lokaltoga mellom Bergen, Voss og Myrdal har gått som normalt.

