Vestland søkjer stønad til elfly-prosjekt

– Kortbanenettet i Vestland passar perfekt til elektrifisering av flytrafikken. Me har korte distansar og små fly, og det er lett tilgang til straum på flyplassane. Elfly er billegare og meir klimavennlege, og me trur òg at det vil gi oss ein konkurransefordel, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp) til Kommunal Rapport.

Ifølgje han er elektrifisering av fly ei naturleg forlenging av arbeidet fylkeskommunen allereie gjer for å byta frå fossildrivne til elektriske ferjer, drosjer, bussar og hurtigbåtar.

I bunken av 587 søknader om stønad til klimatiltak i kommunar og fylkeskommunar har prosjektleiar for Klimasats-ordninga, Kirvil Stoltenberg i Miljødirektoratet, lagt særleg merke til søknaden frå Vestland.

– Me har aldri før fått ein søknad om elfly. Det er veldig positivt at fylkeskommunen løftar alle steinar for å sjå etter moglegheiter for å kutta utslepp, også innanfor fly, seier ho.

Askeland tør ikkje angi kva tid det første elflyet blir sett inn på kortbanenettet i Vestland. Men ifølgje han vil det òg vera mogleg å setja inn større elfly mellom Bergen og Stavanger om ikkje veldig mange år.

Forprosjektet skal etter planen starta i mai og avsluttast i desember i år.

