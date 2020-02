innenriks

I rundskrivet teiknar riksadvokat Jørn Sigurd Maurud opp dei viktigaste måla og prioriteringane for behandlinga av straffesaker for 2020.

Nav-saka blir trekt fram som eit døme på kva som ikkje må skje.

«Det må for enhver pris unngås at EU/EØS-regelverk av betydning for siktedes rettssikkerhet ikke blir fanget opp. Dette innebærer at påtalemyndigheten – på alle rettsområder – i enda større grad enn tidligere må foreta en selvstendig vurdering av sakens rettslige sider», skriv Maurud.

