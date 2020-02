Riksadvokaten ber påtalemakta tenkje meir sjølvstendig

innenriks

Feil av typen som skjedde i Nav-skandalen, «må for enhver pris unngås», skriv Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i eit rundskriv til påtalemakta, der han teiknar opp dei viktigaste måla og prioriteringane for behandlinga av straffesaker i 2020.

Nav-saka blir trekt fram som eit døme på kva som ikkje må skje:

«Det må for enhver pris unngås at EU/EØS-regelverk av betydning for siktedes rettssikkerhet ikke blir fanget opp. Dette innebærer at påtalemyndigheten – på alle rettsområder – i enda større grad enn tidligere må foreta en selvstendig vurdering av sakens rettslige sider», skriv Maurud.

– Sjølvstendig ansvar

Nav-skandalen enda med at 78 personar truleg er dømde for trygdesvindel på feilaktig grunnlag.

Verken påtalemakta eller domstolane tok omsyn til eit EU-regelverk som slo fast at det var lov å ta med seg sjukepengar, AAP og pleiepengar til mellombelse opphald i andre EØS-land. I staden la ein til grunn same tolking som Nav, nemleg at dette var ulovleg.

«Påtalemyndigheten har et selvstendig ansvar for alle sider av straffesaken, og skal ikke uten videre legge til grunn den rettslige forståelse som blir presentert. Dette innebærer ikke at ulike kontrolletater ikke har påtalemyndighetens fulle tillit, men er kun en understreking av påtalemyndighetens selvstendige rolle og ansvar ved sine påtaleavgjørelser», skriv Maurud.

Millionkrav

I tillegg til dei uskuldig dømde i Nav-komplekset har i underkant av 2.000 personar fått feilaktige krav om å betale tilbake pengar til Nav. Nav anslår at dei vil få utbetalt om lag 80 millionar kroner til saman, og at dei vil få sletta gjeld til Nav på omtrent same beløp.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har erklært seg ugild i behandlinga av dei feilaktige Nav-sakene fordi han er sambuar med tidlegare statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap). I staden er Henry John Mæland utnemnd som setjeriksadvokat for akkurat desse sakene.

Riksadvokaten har det overordna ansvaret for all straffesaksbehandling i påtalemakta og politiet.

