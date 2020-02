Representant for dyrevernsnemnd klagar inn NRK til PFU

innenriks

Ho meiner NRK Rogaland har brote Ver varsam-plakaten (VVP) på tre punkt, og ho meiner at Debatten-sendinga som følgde, braut sju punkt i VVP. Ho har òg klaga Nationen inn for fire punkt i VVP, noko avisa avviser å ha brote.

– NRK har gjort meg til syndebukk, seier kvinna til Medier24.

– Ikkje berre i denne saka, men også overfor omverda. Det er eg som har vorte snakka om, diskutert i Debatten, og det er eg som har fått skulda. Det er så vanvitig urettferdig at eg ikkje får sagt det, seier kvinna vidare.

Klagene gjeld mellom anna manglande kjeldekritikk, identifiserande opplysningar og stigmatisering.

– Vi forstår at omtalen av klagar i sakene NRK har publisert, har vore ei belastning for klagar, og vi synest det er sterkt beklageleg at ho har vorte utsett for hets i sosiale medium som følgje av den kritiske omtalen av rolla hennar i tilsynsprosessen, svarer NRK.

Mattilsynet leverte i juni 2018 ein rapport om minkfarmen til Per Olaf Lauvås i Sandnes, som hadde nærare 10.000 dyr. I rapporten melde Mattilsynet om underernærte dyr og tilrådde fôrbyte eller avvikling av farmen.

NRK avslørte likevel at rapporten var full av faktafeil, og det innrømde òg tilsynet. Saka førte til at Harald Gjein gjekk av som direktør i Mattilsynet.

