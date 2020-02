innenriks

– Eit sentralt poeng for oss er om PST har tillit i dei miljøa som blir utsette for høgreekstrem aktivitet, seier Anja Dalgaard-Nielsen, som leier evalueringa, til VG.

Philip Manshaus er tiltala etter terrorføresegnene i straffelova for angrepet mot Al Noor-moskeen i august i fjor, og for drapet på si eiga stesøster. Forholda har kvar for seg ei strafferamme på inntil 21 års fengsel. I tiltalen er det tatt atterhald om å leggje ned påstand om forvaring.

