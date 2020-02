Nybø inviterte Pollestad med på «pinsettmat» etter Michelin-utspelet

innenriks

– Det er hyggeleg å bli invitert på restaurant av Iselin Nybø. Det var synd det ikkje passa for meg. Det ville gitt ei glimrande moglegheit til å fortelje statsråden om kvifor eit landbruk i heile landet er så viktig, skriv Pollestad, leiar av Stortingets næringskomité, i ein e-post til NTB tysdag kveld.

Måndag og tysdag vart det mykje merksemd etter at Pollestad la ut meldingar på Facebook der han sa kva han synest om mediedekninga av tildelinga av Michelin-stjerner til nokre få restaurantar. Noko av det folk reagerte kraftig på, var Pollestads formulering. «Så gleder eg meg også over at norske restauranter gjør det bra – men de bommer alle på en ting: Størrelse på porsjonene. Pinsett-mat er ikke helt mi greie».

Næringsminister Iselin Nybø (V) skulle onsdag innom Omakase by Vladimir Pak i Oslo, for å gratulere dei med den første Michelin-stjerna deira, og inviterte med seg Pollestad, som altså ikkje hadde høve til å bli med.

– Etter negative kommentarar om norske Michelin-restaurantar i går trur eg han hadde hatt godt av det. Eg håper han tar turen innom dei ein annan dag, seier Nybø.

Tar det ein annan gong

Pollestad er positiv.

– Eg tar gjerne mot invitasjonen ein dag det passar. Det er ikkje kvar dag ein tidlegare medstudent frå jussen tar kontakt og vil spandere middag, seier han.

Nybø kan vente seg diskusjon over sushien.

– Eg ville òg brukt middagen til å etterlyse ein tydelegare og meir føreseieleg politikk for norsk næringsmiddelindustri frå regjeringa. Ein siste ting eg ville tatt opp med Nybø, er det å gjenopplive satsinga på reiseliv i Noreg, lovar Pollestad.

Ville vorte mett

Pollestad uttalte i Facebook-meldinga si at han står inne for fråsegna om «topprestauranter med mange bittesmå retter» – han føretrekker framleis to større rettar framfor tolv små.

Han uttaler òg at maten på desse restaurantane ikkje representerer maten til det store fleirtalet av folket. Det er Aleksander Iversen, dagleg leiar av Omakase, usamd med han i.

– Vi har eit anna syn på dette enn Geir Pollestad, seier han.

– Vi lagar mat for den norske befolkninga, med norske råvarer av høgaste kvalitet. Alle er velkomne hos oss. Pollestad er sjølvsagt òg hjarteleg velkommen innom, vi er heilt sikre på at han vil bli både mett og fornøgd, seier Iversen.

