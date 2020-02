Nav nedjusterer talet på ramma i trygdeskandalen

innenriks

– No har vi gjennomgått ein så stor del av saksmengda at vi har grunnlag for å justere ned anslaget, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nav anslår at dei 2.000 personane vil få utbetalt om lag 80 millionar kroner til saman, og at dei vil få sletta gjeld til Nav på omtrent same beløp.

I tillegg kjem etterbetalingar på bakgrunn av urettmessig stans og avkorting.

Har utbetalt 34 millionar

Bakgrunnen for oppryddinga er at Nav i ei årrekke har feiltolka ei EU-forordning som gir rett til å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land.

Nav har gått gjennom tilbakekrevingssaker tilbake til 2012 for å finne personar som er ramma av feilen. Så langt er det utbetalt om lag 34 millionar kroner til 540 personar.

Det er store variasjonar i utbetalingsbeløpa. 160 personar har ikkje fått noko etterbetalt fordi dei ikkje har betalt inn noko på krava sine, opplyser Nav.

Minst 78 er feilaktig dømde

Målet er å ha ferdigbehandla tilbakekrevingssakene i midten av april, ifølgje Vågeng.

Då står att behandlinga av saker der personar feilaktig har fått stansa eller avslått ein av dei aktuelle ytingane. Det er for tidleg å anslå kor mange dette gjeld.

Påtalemakta har så langt avdekt at 78 personar truleg er feilaktig dømde for trygdesvindel. Av desse er 48 personar dømde til fengsel utan vilkår, 21 fengsel på vilkår og 9 personar samfunnsstraff.

(©NPK)