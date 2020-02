Konkurransar om å levere helse- og sosialtenester kan reserverast for ideelle leverandørar

innenriks

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet og Barne- og familiedepartementet onsdag.

Regjeringa meiner EØS-avtalen opnar for innføring av slike forskriftsavgjerder. EFTAs overvakingsorgan ESA har likevel stilt spørsmål ved om endringane er i strid med EØS-retten.

– Det betyr at oppdragsgivarar som nyttar seg av moglegheita til å reservere konkurransar for ideelle, kan risikere erstatningssøksmål, dersom det seinare skulle vise seg at forskriftsavgjerdene er i strid med EØS-avtalen, heiter det frå departementa.

