Kommunen krev 120.000 kroner av fiskeriministeren

innenriks

Fredag skreiv Dagbladet at statsråden søkte om og fekk 120.000 kroner i etterlønn frå kommunen då han vart statssekretær i november i fjor.

Han fekk etterlønn frå jobben som ordførar i Lenvik i seks veker samtidig som han vart lønt frå regjeringsapparatet.

– Det var uryddig

Rådmann på Senja, Hogne Eidissen, seier kommunen har tatt kontakt med Sivertsen for å krevje pengane tilbake.

– Det er ikkje avtalt når pengane skal vere betalt tilbake, men Sivertsen ønsker dette avklart raskt, seier rådmannen til avisa.

– Han har søkt om etterlønn han ikkje skulle fått. Det var ikkje bra det som føregjekk, det var uryddig. No har vi ein god dialog med Sivertsen. Han ønsker å ordne opp i saka så raskt som mogleg, held han fram.

Heldt fram i styre

Dagens Næringsliv skriv onsdag at Sivertsen beheldt fleire styreverv etter at han vart statssekretær og seinare fiskeriminister.

Ingen av verva var registrerte i Stortingets register for verv og økonomiske interesser, noko som er obligatorisk for regjeringsmedlemmer å gjere innan ein månad etter at ein har tiltredd. Sivertsen vart fiskeriminister 24. januar.

Sivertsen tok ifølgje DN først affære då avisa fredag førre veke sende spørsmål om han hadde tenkt å halde fram med å sitje i styra til ei rekke selskap han framleis stod oppført med verv i.

– Eg tok fredag kveld kontakt med dei selskapa der eg framleis står oppført med verv, for å formidle at eg fråtrer med umiddelbar verknad, skriv Sivertsen til DN.

Sivertsen heldt fram som styreleiar i eitt av selskapa, Byggematerialer, og deltok på styremøte og fekk styrehonorar sjølv etter at han vart ein del av regjeringa Solberg.

