Bru må svare om gassplan

EU førebur i desse dagane ein tiltakspakke som skal sikre rask avkarbonisering av gassmarknaden. Fossil naturgass skal ut, medan meir klimavennlege alternativ som biogass, syntetisk gass og hydrogen skal inn.

Samtidig skal totalt gassforbruk kraftig ned fram mot 2050.

No vil SV be olje- og energiminister Tina Bru møte i Stortinget for å svare på ein interpellasjon om EU-planen.

– Vi risikerer å pumpe opp gass som Europa ikkje vil kjøpe. Då har vi pådrege oss eit stort økonomisk problem, seier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

Han spør seg kor smart det vil vere av Noreg å opne nye gassfelt i ein situasjon der EU-importen ligg an til å falle kraftig.

Noreg står i dag for om lag ein tredel av gassen som blir importert til EU. Eksportinntektene låg i 2018 på 260 milliardar kroner.

EU-kommisjonen har tidlegare lagt fram utrekningar som tyder på at importen av naturgass må kuttast med opptil 81 prosent innan 2050 viss målet om klimanøytralitet skal bli nått.

Importen blir samtidig venta å falle med snautt 11 prosent frå 2015-nivå innan 2030.

