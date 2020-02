Widerøe seier dei kunne redda ruter med meir avgiftskutt

innenriks

Måndag vart det kjent at flyselskapet Widerøe kuttar 4.000 avgangar i distrikta frå 4. mai, noko som svarer til 15 prosent av dei kommersielle flygingane i kortbanenettet i Noreg. Stortingsrepresentant Jonny Finstad frå Høgre reagerer på at rutekutta skjer når regjeringa har gitt Widerøe 40 millionar i avgiftskutt for å avhjelpe den økonomiske situasjonen

– Dette gjer Widerøe for å presse fram betre rammevilkår for den kommersielle flydrifta si. Det er utruleg skuffande at dei vil gjennomføre desse kutta, seier Finstad til NRK.

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe seier det i realiteten berre vart 28 millionar i avgiftsslette og viser til utrekningar frå Avinor.

– Dette har i tillegg vorte meir enn nullet ut av andre avgiftsaukar, seier ho, og viser til co₂-avgift og flypassasjeravgift.

Brandvoll seier til Helgelands Blad at med ein reduksjon i flypassasjeravgifta på 65 kroner per sete, kunne mange ruter vore behaldne. Det er ifølgje henne ikkje aktuelt å legge 65 kroner på billettprisen i eit prissensitivt marknad.

Tidlegare måndag sa Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB at kutta er ein liten katastrofe for kollektivtilbodet i distrikta, der småflya er sjølve tilbodet mange stader.

Administrerande direktør Stein Nilsen i Widerøe erkjenner at selskapet er i ein fortvila situasjon, og at dei med dette kuttar heilt nødvendig transport i Distrikts-Noreg.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) seier han er bekymra for konsekvensane.

