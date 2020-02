Skoghøy blant søkjarar til Høgsterett

innenriks

Skoghøy seier det er private grunnar til at han søkjer på stillinga han for tre år sidan sa opp for å bli professor.

– Då eg flytta, hadde eg ein ektefelle som ønskte seg nordover, men sidan har eg vorte skild. Det inneber at eg ikkje lenger er bunden til Tromsø, seier han til Rett24.

Høgstrerettsdommarembetet har vore lyst ut som følgje av at dommar Erik Møse fråtrer for aldersgrensa 1. november i år.

Også Tore Lunde, Erlend Haaskjold, Jørgen Monn, Are Stenvik og Thorbjørn Gaarder står på søkjarlista.

