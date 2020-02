Sju av åtte undersøkte sjukehus bryt lova for utplasserte pasientar

innenriks

Det er Statens helsetilsyn som med overordna, fagleg ansvar for helse- og omsorgstenester gjennomfører det landsomfattande tilsynet, der åtte sjukehus så langt er undersøkte, og berre Helse Stavanger har fått godkjent, skriv VG.

Det er ikkje uvanleg at kapasiteten er så sprengd at sjukehusa utplasserer pasientar, men ifølgje Helsetilsynet blir desse pasientane følgde så dårleg opp at det er lovbrot og utgjer ein risiko ved Helse Bergen, St. Olavs i Trondheim, Helse Fonna i Haugesund, Sjukehuset Østfold, Sørlandet Sjukehus, Helse Førde og Hamar Sjukehus.

Avdelingsdirektør i Helsetilsynet Ragnar Hermstad seier til VG at risikoen aukar når pasientar blir flytta til sengepostar som ikkje har fagleg kompetanse på helseutfordringane til vedkommande.

Dei omtalte sjukehusa tar tilbakemeldingane på største alvor har alle igangsett tiltak for å løyse problema.

