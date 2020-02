Overlege rår mot for tidleg meslingvaksine

innenriks

– Problemet med tidlegare vaksinasjon er at den vernande effekten blir dårlegare. Og jo yngre barna er jo, dårlegare er effekten. Viss dei blir vaksinerte før dei er 12 månader, må dei ha ny vaksine ved 15 månader, seier Tore Steen.

Rundt 60 småbarn vart vaksinerte på Sagene laurdag.

Etter det siste meslingtilfellet som vart kjent fredag, det tredje tilfellet i Noreg i år og det andre i Oslo, har det komme tre tilfelle til i Oslo der meslingsmitte blir mistenkte. Eitt prøvesvar har komme tilbake negativt, medan det enno ikkje er kome svar for dei to siste tilfella.

I Oslo er 95 prosent av alle barn vaksinerte, og sjansen for store utbrot er små, opplyser helseetaten. Men det blir jobba for å få alle vaksinerte mot den svært smittsame sjukdommen, særleg no som han er på frammarsj i verda.

I fjor var det til saman 18 tilfelle av meslingar i Noreg, åtte av dei i var i Oslo. Fire av dei smitta i Oslo i 2019 var under 20 år, ifølgje tal frå Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) ved Folkehelseinstituttet.

