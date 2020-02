Nye statsrådar om arbeidslivskriminalitet: – Skurkane skal takast

innenriks

– Dei vi er mest opptatt av å ta, er bakmenn for organiserte nettverk. Ofte driv dei veldig samansett kriminalitet. Vi ser skatteunndraging, svart arbeid, kanskje òg menneskehandel og identitetstjuveri, sausa saman om du vil, i ei sak, seier skattedirektør Hans Christian Holte til NTB.

Han har fått tre nye statsrådar å stelle seg til innanfor området: finansminister Jan Tore Sanner (H), justisminister Monica Mæland (H) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Skal ta skurkane

Tysdag kom statsrådstrioen innom på eit av dei jamlege samarbeidsmøta mellom Skatteetaten, Politiet, Riksadvokaten, Økokrim, Finanstilsynet, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten.

– Vi er tre statsrådar som har eit felles ansvar for å kjempe mot arbeidslivskriminalitet, økonomisk kriminalitet og kvitvasking. For oss var det viktig å få ei oppdatering frå etatane, men også for å få kunnskap om kvar flaskehalsane er, seier Sanner.

Ein av beskjedane ministrane fekk, var at etatane treng betre system for å dele informasjon mellom seg, fortel arbeidsministeren:

– Viss ikkje til dømes politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Nav snakkar godt saman, så er det vanskelegare å ta dei som driv grov kriminalitet, øydelegg den norske arbeidsmarknaden og svindlar det norske samfunnet for milliardar av kroner kvart einaste år, seier Isaksen, som er tydeleg på at dei skal «ta skurkane i arbeidslivet».

Fekk forventningsliste

Justisminister Monica Mæland fortel at ho fekk mange konkrete forslag i møtet.

– Eg føler vi har fått ei forventningsliste på ting vi kan løyse. Det må vi rett og slett levere på, seier ho.

Forslaga går mellom anna på informasjonsutveksling, korleis ein følgjer opp sakene, om ein vel politietterforsking eller andre reaksjonsformer, som til dømes gebyr. Men ressurssituasjonen til etatane har naturleg nok òg vore på bordet. Førebels kjem det ingen løfte om meir pengar.

– Vi leverer statsbudsjett ein gong i året. Ressursspørsmålet har vore på dagsordenen, men også mange, mange andre konkrete tiltak som vi kan gjere, uavhengig av ressurssituasjonen. Det handlar om å styrke og spisse innsatsen, seier Mæland.

– Mafiaverksemd

Måten dei største skurkane jobbar på, blir nærast beskrivne som mafiaverksemd av skattedirektøren.

– Det er jo eit omgrep som av og til blir brukt. Det er klart at med den typen bakmenn, kan det vere krevjande å nøste opp sakene sånn at vi får tatt dei. Men det er ein klar strategi vi har. At vi må klare å redusere moglegheitene for den typen bakmenn til å sko seg på arbeidskriminalitet, seier Holte.

Dei siste åra er det oppretta A-krimsenter over heile landet, og samarbeid mellom etatane er intensivert, mellom anna gjennom felles aksjonar. Men framleis er det ein tydeleg jobb å gjere.

– Kriminalitetsbildet endrar seg jo over tid. Det som tidlegare var kvitsnippforbrytarar, har vorte mykje meir internasjonalt organisert og meir profesjonalisert. Det betyr òg at metodane for å ta dei må endre seg. Det vi har vore opptatt av i dag, er at etatane vi har ansvar for, jobbar godt saman, seier Sanner.

(©NPK)