LO-sjefen med kraftsalve mot regjeringa

I ein tale til LO-representantskapsmøtet på Folkets Hus i Oslo tysdag viste Gabrielsen til at Noreg måtte hatt 130.000 fleire jobbar i dag for å ha same sysselsetjingsgrad som før finanskrisa.

Jobbskaping må vere «jobb nummer éin» for regjeringa, heldt han fast på.

Likevel fell store grupper utanfor.

– Derfor er det opprørande å sjå at det blir gjort så altfor lite for å hjelpe folk inn i jobb. I staden for å hjelpe folk inn i jobb, skal ein nærast skremme folk tilbake i arbeid, som om det har nokon effekt, sa Gabrielsen.

Han viste mellom anna til kutta i AAP-støtte til unge under 25 år som døme.

LO-representantskapet var tysdag samla for å vedta ei tariffpolitisk fråsegn før årets lønnsoppgjer. Sekretariatet hadde på førehand innstilt på forbundsvise oppgjer. Lønnsoppgjeret i år er eit hovudoppgjer.

