LO ser streikefare i lønnsoppgjeret i år

innenriks

Tysdag vedtok LO-representantskapet samrøystes ei tariffpolitisk fråsegn med krav og forventningar til lønnsoppgjeret, som i år er hovudoppgjer.

– Eit samrøystes vedtak til det representantskapet legg opp til, er at vi skal ha eit forbundsvist tariffoppgjer denne gongen, der målet er auka kjøpekraft til medlemmene, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen til NTB.

– Den økonomiske stoda tilseier at det er rom for kjøpekraftforbetringar, seier han.

Utviding av kampsona

Det er første gong sidan 2016 at LO går inn for forbundsvise oppgjer i privat sektor.

Konsekvensen er at det blir moglegheit for å forhandle om avgjerder i dei enkelte tariffavtalane. Men det fører òg til at det er langt fleire problem enn berre lønn som skal løysast. Alt frå arbeidstid, skiftordningar, turnus og ferie til kva som skal telje som betalt arbeid, kan bli trekt inn.

LO-nestleiar Peggy Hessen Følsvik trur det kan bli vel så mykje konflikt om viktige avgjerder i tariffavtalane, som om sjølve lønnsnivået.

– Eg trur det kan bli eit ganske tøft oppgjer, nettopp på bakgrunn av at det er så lenge sidan ein har hatt moglegheit til å diskutere avgjerder i avtalane, åtvarar ho.

– Ser du streikefare i år?

– Ja, det gjer eg.

Frustrasjon

LO-nestleiaren trekkjer fram hotell og restaurant som døme. Der har det vore stor frustrasjon blant LO-medlemmene.

– Dei har vore veldig tydelege på at dei er villige til å setje makt bak krava viss det blir nødvendig, seier Følsvik.

Gabrielsen understrekar for sin del at streik er eit legitimt kampmiddel.

– Det vil alltid vere ein fare for konflikt i samband med eit hovudoppgjer. Det er ein del av forhandlingsmodellen vår, held han fast på.

Fellesforbundet først

Først ut i oppgjeret i vår er Fellesforbundet, som skal forhandle med Norsk Industri om ei semje for den konkurranseutsette industrien.

Leiaren i fellesforbundet, Jørn Eggum, seier han er glad for at LO no går tilbake til det som er «normalen», det vil seie forbundsvise oppgjer.

– No har vi full råderett over vår eiga ordning, utan at andre kan blande seg inn, seier Eggum.

Ifølgje han er det vanskeleg å seie om oppgjeret i år blir vanskelegare enn tidlegare oppgjer. Men hovudmåla er klare: auka kjøpekraft til alle og eit ekstra løft for dei med lågast lønn.

Kamp mot forskjell

Gabrielsen varsla kamp mot auka forskjell då han heldt innlegg på representantskapsmøtet på tysdag på Folkets Hus i Oslo.

Han viste til at dei 10 prosentane i Noreg med høgast lønn opplevde ein reallønnsauke på 107.000 kroner frå 2008 til 2018, medan dei 10 prosentane med lågast lønn berre fekk 1.000 kroner meir.

Auka forskjell er ifølgje Gabrielsen som «gift inn i den norske modellen».

– Der vi jobbar for å jamne ut forskjellar, dreg politikken til regjeringa i motsett retning, sa han.

(©NPK)