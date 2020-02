Jærbanen blir stengd på grunn av vedlikehald

innenriks

Vedlikehaldet skal gå føre seg frå måndag 24. februar til og med torsdag 27. februar mellom klokka 12.00 og 17.20.

– På Jærbanen har me lagt arbeidet til ferien for å skjerma kvardagen til dei som tar toget til jobb og skule, seier banesjef Tallak Langmyr i Bane Nor i ei pressemelding.

Go-Aheads tog på Sørlandsbanen blir òg rørte, og det vil derfor bli sett opp alternativ transport for alle passasjerar.

Sjølv om den vanlege togtrafikken er innstilt, kan det koma arbeidstog på sporet når som helst. Bane Nor opplyser om at det er livsfarleg og forbode å kryssa jernbanen utanom planovergangar.

