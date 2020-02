Ingen meslingsmitte blant tre mistenkte

innenriks

Det stadfestar smittevernoverlege Tore Steen i Helseetaten i Oslo tysdag.

Tre tilfelle av meslingar er kjende i Noreg i år. To av dei kjem frå Oslo. Etter at det siste tilfellet hos ein eittåring vart kjent fredag, kom det tre nye sjukdomstilfelle der ein mistenkte at det var meslingar inne i biletet.

– Alle er no stadfesta å vere meslingfrie, opplyser Tore Steen til NTB.

Han vil likevel ikkje avvise at det kan kome fleire meslingtilfelle i etterkant av dei første utbrota.

Etter det siste påviste meslingtilfellet i Oslo fredag, vart rundt 60 barn i bydel Sagene vaksinerte.

Meslingutbrotet har ført til at diskusjonen om obligatorisk vaksine har blussa opp igjen. Smittevernoverlegen uttala i samband med dette at barna ikkje bør vaksinerast før dei er eitt år, fordi ein tidleg vaksine kan svekkje verknaden og raskt gjere det nødvendig å ta ein ny.

Ifølgje Oslo kommunes helseetat er 95 prosent av alle barn i Oslo no vaksinerte.

Utbrot av meslingar har spreidd seg på verdsbasis dei siste åra, og Verdshelseorganisasjonen (WHO) reknar med at 9,8 millionar vart smitta i 2018. Talet på dødsfall som følgje av meslingar steig ifølgje WHO med 15 prosent frå året før.

