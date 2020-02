innenriks

Helseministeren skal lande ein årelang diskusjon om lagnaden til lokalsjukehusa i Innlandet, men først ville han dra ut for å møte dei som er direkte rørte.

Tysdag drog Høie derfor til dei nedleggingstrua sjukehusa på Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik for å snakke med tilsette, tillitsvalde og lokale ordførarar.

Etter planen skal to av desse fire sjukehusa leggjast ned, men det er ikkje bestemt kva for nokon. I tillegg skal det byggjast eit nytt hovudsjukehus for Innlandet ved Mjøsbrua til over 8 milliardar kroner.

Møter gode argument

Ved 13-tida hadde Høie vore innom sjukehusa på Elverum og Hamar.

– Det eg har høyrt så langt, er at det er semje om at det er viktig å få tatt ei avgjerd, og at dei fleste støttar eit hovudsjukehus ved Mjøsbrua. Elles møter eg stort sett berre gode argument frå alle dei eg møte, seier han til NTB.

Høie har akkurat lagt bak seg ein årelang sjukehuskonflikt på Helgeland, der han konkluderte i slutten av januar. Det enda med at Helgeland får behalde to akuttsjukehus, og at hovudsjukehuset blir lagt til Sandnessjøen eller omlandet. Helseministeren har erkjent at det har vore harde frontar, og at avgjerda var vanskeleg.

Han meiner likevel at sjukehusstriden i Innlandet skil seg frå dei andre sjukehusstridane fordi det er brei politisk semje om hovudløysinga. Likevel er det stort engasjement òg i Innlandet og ulike syn på kva for nokon av dei eksisterande sjukehusa som skal vidareførast.

Stort folkeleg engasjement

– Eg er ikkje i tvil om at det kjem til å bli endå større engasjement i folket når avgjerdene nærmar seg. Då ser folk kva som blir resultatet, og då kjem engasjementet, seier han.

Det er vedtatt at hovudsjukehuset skal liggje ved Mjøsbrua, men den nøyaktige plasseringa er ikkje klar. Byggjestart er planlagd til 2024–2025, og i juni skal styret i Helse sør-aust kome med tilrådinga si til sjukehusstrukturen i området.

– Då endar denne saka på bordet mitt. Når dei har trekt konklusjonen sin, må eg ha tid til å få møtt ordførarane att. Då blir det like gjerne møte på kontoret mitt, seier Høie.

