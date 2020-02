Færre har tillit til at kommunen leverer trygt drikkevatn

innenriks

I fjor vart innbyggjarane i Askøy kommune i fleire rundar bedde om å koke drikkevatnet etter funn av E. coli-bakteriar i eit fjellbasseng. Saka fekk mykje merksemd i media.

Ei kartlegging Aftenposten gjorde i juni i fjor, viste at innbyggjarar i til saman 62 kommunar gjennom året til då hadde vorte bedde om å koke drikkevatnet.

No viser ei ny undersøking Sentio har gjennomført for interesseorganisasjonen Norsk Vann at 84 prosent av dei spurde har tillit til at kommunen eller vassverket leverer trygt drikkevatn. Det er sju prosentpoeng lågare enn for eit år sidan.

– Tilliten til at norske kommunar og vassverk leverer trygt og godt drikkevatn til befolkninga og næringslivet, er høg. Vi ser ein liten nedgang det siste året, noko eg antar kan komme av saka på Askøy i fjor sommar, seier direktør Thomas Breen i Norsk Vann.

I undersøkinga svarer samtidig 91 prosent av dei spurde at dei er fornøgd med vass- og avløpstenestene dei får.

