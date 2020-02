Ap avviser at ulveforslaget deira bryt internasjonale avtalar

innenriks

Arbeidarpartiet vil endre naturmangfaldlova slik at bestandsmålet Stortinget har sett i praksis, blir eit maksimumsmål. Når målet er nådd, skal det i seg sjølv vere nok til at styresmakta kan seie ja til å felle dyr.

Bastholm fryktar lovendringa Ap foreslår, vil bryte med Bernkonvensjonen som forpliktar Noreg til å ta vare på trua dyrearter.

– Arbeidarpartiet kan i verste fall sørgje for at Noreg ikkje lenger kan vere med i den viktigaste internasjonale avtalen vi har for å hindre utrydding av artar, i ei tid der naturen er i krise. Arbeidarpartiet er i ferd med å gjere oss til ein europeisk skamplett, skriv Bastholm i ein e-post til NTB.

– Tar ikkje ansvar

Ho viser til kva miljøminister Sveinung Rotevatn (V) skreiv til energi- og miljøkomiteen på Stortinget førre veke: Bernkonvensjonen opnar ikkje for å utelukkande styre etter bestandsmål.

Bastholm påpeikar òg at det var Ap som styrte landet då Noreg underteikna Bernkonvensjonen i 1979, og det var same parti som styrte då han endeleg tredde i kraft i 1986.

– No er det altså Jonas Gahr Støre som skal sørgje for at Noreg ikkje lenger tar vår del av ansvaret for å hindre utrydding av arter i Europa. Frå å vere eit parti som etablerte lovverket for å verne kritisk trua dyr, har Ap altså gått til å vere villig til å utrydde ulven og samtidig trekkje Noreg ut av dei internasjonale naturforpliktingane våre, seier Bastholm.

Vil stå ved avtalar

Runar Sjåstad, som sit i energi- og miljøkomiteen for Ap, avviser skuldingane.

– Eg synest ho overreagerer i forhold til kva vi har foreslått, seier han til NTB.

– Vi var ikkje berre med på, men ein pådrivar for rovviltforliket. Vi skulle forvalte ein levedyktig bestand av rovvilt og regulere bestanden med jakt når det var rom for det. Vi har ikkje gått bort frå dette, seier han.

Sjåstad er «rimeleg trygg» på at bestandsmålet Stortinget har sett for ulv, er nok til å sikre at bestanden er levedyktig. På spørsmål om han kan seie at lovendringa ikkje vil kome i konflikt med Bernkonvensjonen, svarer han:

– Ja, det meiner eg.

Ber miljøministeren svare

Bastholm er likevel i tvil. Ho har derfor sendt eit spørsmål til Rotevatn der ho ber han gjere greie for om lovendringa Ap foreslår, vil kome i konflikt med Noregs forpliktingar og om konsekvensen i tilfelle vil bli at Noreg må trekkje seg frå konvensjonen.

Målet til Stortinget er fire til seks ulvekull i året. I 2018 var det fem heilnorske ulvekull og i fjor seks, ifølgje Rovdata. I tillegg kjem nye kull i flokkar som har tilhald på begge sider av grensa med Sverige.

Dermed har altså bestanden vakse meir enn bestandsmålet, som både Senterpartiet og Framstegspartiet meiner skal vere eit maksimumsmål.

Rundar i retten

Frps Jon Georg Dale, som sit i energi- og miljøkomiteen, har òg varsla at han vurderer å foreslå lovendring.

– Viss dagens lov står i vegen for Stortingets fastsette bestandsmål, så er det lova det er noko i vegen med, ikkje bestandsmålet, sa Dale til NTB i byrjinga av februar.

Miljøorganisasjonen WWF er usamd i at bestandsmålet kan fungere som eit maksimumsmål, og meiner ulvebestanden i dag er på randa av utrydding. Dei har tatt ulveforvaltninga til retten og vann delvis fram i Borgarting lagmannsrett. Saka er anka til Høgsterett.

