ALS-sjukdommen har dobla seg på 70 år

innenriks

Det er blant funna lege Ola Nakken ved Akershus universitetssjukehus gjorde då han studerte førekomsten av amyotrofisk lateral sklerose (ALS) gjennom ein 70-årsperiode. Sjukdommen fører til muskelsvinn, og forventa levetid etter diagnosen er berre tre år.

Så langt finst det medisinar som bremsar utviklinga, men ingen som kurerer sjukdommen.

Fedme vernar

Ifølgje Nakken har auken i førekomst frå 1950 til i dag vore på 97 prosent for menn og 140 prosent for kvinner. Årsaka til den kraftige auken er uklar, seier han til forskning.no. Samtidig ser han ikkje bort frå at det kan ha vorte stilt færre diagnosar før enn no.

Ein delstudie som omfattar nesten 1,5 millionar innbyggjarar, viser likevel ein samanheng mellom kroppsmasseindeks (KMI) og risiko for ALS. Medan overvektige hadde 18 prosent lågare ALS-risiko enn dei slanke, hadde folk med såkalla fedme heile 34 prosent lågare risiko.

Etter å ha følgt opp personar som la på seg over ein periode på 27 år, konkluderer Nakken med at vektauke vernar uansett om personane i utgangspunktet hadde låg eller høg kroppsmasseindeks.

Sårbare celler

Han meiner det blir spekulasjonar å prøve å forklare samanhengen.

– Men det verkar som dei cellene som går til grunne ved ALS, motor-nevrosar, er sårbare for stress og låg energitilførsel, seier Nakken.

Muskelsvinn ved ALS kjem av at hjerneceller som sender signal frå hjernen til musklane, blir øydelagde. Rørsleevna blir svekt, etter kvart òg pusten, og mange må ha hjelp av pustemaskin for å puste.

Rundt 300 personar får diagnosen kvart år i Noreg.

