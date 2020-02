75 millionar kroner lyste ut til innovasjon

innenriks

– Vi treng ein offentleg sektor som vågar å tenkje nytt og som satsar på innovasjon. Innovasjonspartnarskap viser korleis innovative verkemiddel kan løyse store samfunnsutfordringar. Dette kan bidra til alt frå tunelltryggleik til eldreomsorg, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har sett av pengar til ordninga. I tillegg til økonomisk stønad får vinnarane bistand med prosessen frå Innovasjon Noreg, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Digitaliseringsdirektoratet.

– Offentleg sektor i bygd og by treng å tenkje nytt for å løyse utfordringane i framtida innan område som helse, klima, miljø og mobilitet. Gjennom denne ordninga kan små distriktskommunar gå saman for å utvikle og kjøpe innovative løysingar. Slik kan innovasjonen òg kome fleire til gode, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Tal frå Statistisk sentralbyrå tyder på at kostnadene til forsking og utvikling (FoU) i næringslivet stabiliserte seg i 2018 etter ein periode på nesten ti år med sterk vekst.

32,7 milliardar kroner gjekk til FoU i næringslivet i 2018, ein auke på 2 prosent frå året før. Målt i faste prisar er det ein liten nedgang på 1 prosent.

Stabiliseringa kjem mellom anna av at enkelte aktørar har redusert FoU-innsatsen sin betydeleg eller ikkje lenger utfører FoU i Noreg. Det blir dessutan spegla av i ei utflating av veksten i talet på FoU-personar og ein liten nedgang i talet på FoU-årsverk samanlikna med tidlegare år.

(©NPK)