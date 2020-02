Vind stenger overgangar i fjellet og ferjeruter i vest – stormflod gir utfordringar i aust

innenriks

– Eg kan ikkje love noka umiddelbar betring i fjellet. Der vil det framleis vere utfordrande vêrforhold det næraste døgnet, seier vakthavande meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det snør og blæs godt ved ei rekke fjellovergangar i Sør-Noreg måndag. E134 over Haukeli, riksveg 7 over Hardangervidda, fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland og fylkesveg 53 Årdal-Tyin er alle stengde på grunn av uvêr og opnar ikkje i dag.

I tillegg er det kolonnekøyring ved fleire andre overgangar. Desse kan bli stengde på kort varsel, opplyser Vegtrafikksentralen.

50 sit fast på fjellhytte

Bergens Tidende skriv at 50 personar sit fast på Haukeliseter fjellstove i Vinje kommune på grunn av uvêret.

– Det er ikkje nokon utsikter til at vi kjem herfrå i dag. Det blæs liten storm og det er umogleg å komme nokon stad. Vi er fleire som har måtta melde frå til arbeidsgivar at vi ikkje kjem på jobb, seier Erlend Eggestad, som er ein av dei som er sperra inne på fjellstova.

Dagleg leiar Håkon Aarthun ved Haukeliseter fjellstove seier at snøen legg seg i fenner, og at det har komme to meter snø opp på ei dør.

– Det er sjeldan vi opplever at det er stengt over så lang tid som dette. Det kan gjerne vere stengt nokre timar, men no ser det ut til at E134 Haukeli blir stengd over eit par døgn, seier han.

Aarthun legg samtidig til at dei har mat og drikke i god tid framover, og at det ikkje er nokon fare for gjestene.

Flod langs Oslofjorden

I Agder, Telemark og Vestfold, Viken og Oslo, har stormflod bidratt til utfordringar. I Oslo vart vasstanden målt til 210 centimeter då den var på sitt høgaste klokka 11, som er 124 centimeter over høgda gitt opp i tidvasstabellane. Det svarer til eit nivå med gjentaksintervall på ti år, ifølgje Kartverket.

Både Drammen stasjon og Halden stasjon vart stengd som følgje av flaum. Det er sett opp buss for tog på fleire strekningar som blir ramma av flaumen i Drammen, medan strekninga Halden-Sarpsborg er stengde som følgje av flaumen der.

Samtidig har det òg vore kraftig vind langs kysten på Sør- og Austlandet.

– Vinden har stor innverknad på vasstanden. I dag har den komme frå ei sørvestleg retning, og då blæs ho rett inn i fjorden. Det har òg gjort at det nokon stader vart høgare vasstand enn under ekstremvêret Elsa for litt sidan, seier meteorolog Sarchosidis.

– No er vatnet likevel på veg ned, og det ser ut til at dette var den siste dagen med skikkeleg høgvatn på ei stund. Vinden vil òg roe seg i låglandet i Sør-Noreg i kveld, seier han.

Snøras stoppar toga på Bergensbanen

Bergensbanen er stengt mellom Finse og Reimegrend på grunn av eit snøras som gir straumproblem. Bane Nor opplyser at dei vil komme med ei ny vurdering av situasjonen først klokka 12 tysdag.

– Vi veit ikkje kor lang tid det vil ta før toga kan køyre som normalt igjen, skriv Vy på sine eigne nettsider.

Ei rekke ferjestrekningar på Vestlandet er samtidig stengt på grunn av kraftig vind måndag.

