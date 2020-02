Oslo Sp vil flytte iskanten sørover

innenriks

− Iskanten bør definerast ut frå historiske data og ikkje ut frå kvar han fysisk ligg etter å ha vorte pressa nordover av global oppvarming, seier fylkesleiar Bjørg Sandkjær.

– Oppryddingsarbeid etter eventuelle oljelekkasjar er ekstra krevjande i arktiske strøk. Derfor skal vi nytte føre-var-prinsippet og ikkje ha oljeboring i nærleiken av iskanten, legg ho til.

I vår skal politikarane bestemme korleis iskanten i Barentshavet skal definerast. Det avgjer i praksis kor langt nord det skal vere tillate med oljeaktivitet.

Senterpartiet har førebels ikkje avklart haldninga si til spørsmålet, men nestleiar Ola Borten Moe har tatt til orde for eit iskantforlik med Arbeidarpartiet og Høgre. Samtidig uttala Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad nyleg til Klassekampen at det er lite sannsynleg at partiet vil gå inn for å flytte iskanten lenger nord.

Senterungdomen har gitt klar beskjed til moderpartiet om å gå inn for å flytte iskanten lenger sør.

I fråsegna frå Oslo Sp går fylkeslaget òg inn for å fjerne leiterefusjonsordninga for selskap som leitar etter nye oljefelt. Ifølgje Sandkjær er det eit rett grep for å unngå overetablering i norsk oljenæring.

– Desse pengane burde heller gå til gunstige ordningar for grøne næringar, seier ho.

(©NPK)