Lønnsforskjellane har slutta å auke

innenriks

Det viser ferske tal frå Teknisk utrekningsutval for inntektsoppgjera (TBU), som måndag la fram den førebelse rapporten sin om lønns- og prisveksten i fjor.

Nøkkeltala frå TBU dannar grunnlaget for lønnsoppgjeret i år.

I rapporten kjem det fram at lønnsspreiinga i Noreg, målt ved hjelp av den såkalla Gini-koeffisienten, auka jamt frå 1998 til 2015. Men i åra etter 2015 har utviklinga lege tilnærma flatt.

Unntaket er kvinner, som har opplevd aukande lønnsspreiing òg dei seinaste åra.

LO varslar kamp

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen varsla i eit intervju med NTB i helga at kamp mot veksande forskjell i Noreg blir eit hovudtema i lønnsoppgjeret i år.

– Det er grundig dokumentert at forskjellane veks i landet, både når det gjeld formue og inntekt. Gapet mellom topp og botn har vorte mykje større, sa Gabrielsen.

TBU-leiar Geir Axelsen påpeikar for delen sin at Gini-koeffisienten ikkje er den einaste indikatoren på forskjell. Også formue og andre typar inntekt enn lønn vil spele inn på utviklinga.

– For å danne seg eit bilete av forskjellen i samfunnet vil ein ofte supplere med fleire typar data og analysar, seier Axelsen til NTB.

– Viss ein skal måle forskjell, vil det kunne vere eit breiare lerret, seier han.

Statstilsette var lønnsvinnarane

For dei største forhandlingsområda samla er årslønnsveksten frå 2018 til 2019 førebels rekna til 3,4 prosent, ifølgje TBU-tala. Det er ein klar oppgang frå 2,8 prosent i 2018.

Lønnsveksten i industrien er førebels rekna til 3,1 prosent, medan statstilsette vart dei store lønnsvinnarane med ein lønnsvekst på 3,8 prosent, ifølgje TBUs rapport.

Reallønnsveksten var på 1,5 prosent, det høgaste nivået sidan 2013.

Tala viser òg at lønnsforskjellane mellom menn og kvinner heldt fram med å krympe i 2019.

Viktig bakteppe

Lønnsveksten i fjor og prognosen for prisveksten i 2020 er to viktige tal partane tar med seg inn i lønnsforhandlingane. I år er det hovudoppgjer, og LO har varsla at dei vil ta opp kampen mot dei aukande forskjellane i Noreg i årets oppgjer.

Utrekningsutvalet anslår at prisveksten i 2020 blir på rundt 1,5 prosent.

(©NPK)