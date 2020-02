Jakta på Noregs mest attraktive by er i gang

innenriks

– Mange kommunar jobbar for å skape levande og berekraftige lokalsamfunn. For å motivere til auka innsats og løfte fram gode døme deler vi ut Attraktiv byprisen. No treng vi hjelp til å finne årets vinnar, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i ei pressemelding.

Fram til søndag 15. mars kan alle nordmenn nominere sine favorittbyar eller -stader.

– Vi leitar etter byar og bygder som til dømes har jobba for å bli meir inkluderande og trygge, som har utvikla gode tilbod til barn, unge og eldre, eller som har bidrege til å gjere luftkvaliteten betre. Eller kanskje dei har gjort noko heilt anna, seier Astrup.

Sivilarkitekt Alexandria Algard skal leie ein uavhengig jury som til slutt skal velje ut ein verdig vinnar.

Prisen, som i år blir delt ut for sjette gong, skal delast ut i juni. Vinnaren får 125.000 kroner i prispengar, i tillegg til eit diplom og ein plakett.

Bergen vann kåringa i fjor. Før det vann Kristiansand, Fredrikstad og Bodø. Då prisen vart delt ut for første gong i 2015, var det Trondheim, Helse Midt og St. Olavs hospital som vann.

