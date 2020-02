IS-siktet kvinne blir varetektsfengsla i fire nye veker

innenriks

Den sikta kvinna var ikkje til stades då rettsavgjerda vart kunngjord, då det heile føregjekk som kontorforretning, altså utan partane til stades.

Ho er underlagd brev- og besøkskontroll fram til måndag 16. mars.

Den 29 år gamle kvinna vart i januar henta heim frå Syria saman med sine to små barn. Måndag 20. januar vart ho varetektsfengsla i fire veker.

Regjeringa vedtok å hente heim familien frå Syria på grunn av at ein gjekk ut frå at eine barnet hadde alvorleg sjukdom. Heimhentinga førte til at Framstegspartiet gjekk ut av regjeringa.