Éin million såg MGP-røystekaos

I snitt hadde sendinga 950.000 sjåarar, 1,1 millionar sjåarar på det meste, medan totalt 1,6 sjåarar var innom sendinga den kvelden, ifølgje Dagens Næringsliv.

NRK meiner det er gledeleg at sendinga hadde så mange sjåarar trass i røystekrøllet.

– Éin ting er at vi ser i sjåarkurva for programmet at det ikkje blir færre sjåarar, uavhengig av kva som skjer med røystinga, og så er det vel aldri trist at det er mange som vel å følgje med på sendinga, uansett kva som skjer med systema, seier analysesjef Kristian Tolonen i NRK.

