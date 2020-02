Stor givarglede blant aktive kristne

innenriks

I alt 1.600 har svart på undersøkinga til avisa, der 25 prosent svarer at dei betaler frå 10–14 prosent eller meir av inntekta si til kristent velgjerande arbeid. 30 prosent svarer at dei gir frå 5 til 9 prosent eller meir.

Tala samsvarer godt med kva Institutt for samfunnsforskning har avdekt gjennom undersøkingane sine. Forskar Karl Henrik Sivesind seier trus- og livssynsfeltet alltid har lege høgt når det gjeld gjennomsnittsbeløp per givar.

Digni, paraplyorganisasjon for kristne aktørar som driv utvikling og bistand, og Norme som er fellesorgan for misjonsorganisasjonar og frikyrkjer, har til saman 44 medlemsorganisasjonar. Statistikkane deira viser at medlemmene brukte 656 millionar kroner i 2018 i det internasjonale arbeidet sitt. Over 500 millionar av desse var eigne, innsamla middel. Generalsekretær Hjalmar Bø i Digni trur moglegheita for skattefrådrag for gåver kan forklare noko av givargleda, men ikkje alt.

– Eg trur mange av givarane til desse organisasjonane gir langt meir enn skattefrådraget, men det er eit kjempeviktig grep for heile den frivillige sektoren at det har auka, seier han.

Givargleda i befolkninga elles har òg auka kraftig, viser forsking frå Senter for samfunnsforsking. Delen hushald som gir pengegåver til velgjerande formål, gjekk opp frå 51 prosent i 1998 til 74 prosent i 2017.

