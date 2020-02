Kjersti Løken Stavrum skal leie Ytringsfridomskommisjonen – Karpe-Magdi òg medlem

innenriks

Kulturminister Abid Raja (V) presenterte fredag den nye kommisjonen.

Med seg får Løken Stavrum mellom anna rapparen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid frå gruppa Karpe, mediekritikar Anki Gerhardsen, samfunnsdebattant Kjetil Rolness og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

– Medlemmene i kommisjonen speglar mangfaldet i det norske samfunnet. Felles for medlemmene er at dei har eit sterkt engasjement for ytringsfridomen, og at dei – på kvart sitt felt – har markert seg i samfunnsdebatten, seier Raja.

– Ytringsfridom under press

Kommisjonen skal mellom anna ta for seg tiltak mot falske nyheiter. Det var Rajas forgjengar Trine Skei Grande (V) som i fjor haust kunngjorde at regjeringa ville setje ned ein slik kommisjon.

Bakgrunnen var at revolusjonen i dei siste åra innan medium og kommunikasjonsteknologi har styrkt ytringsfridomen, men også sett han under press.

Mangfaldig gruppe

Løken Stavrum, som er tidlegare redaktør og medieleiar, og i dag er administrerande direktør i Stiftelsen Tinius, får med seg ei mangfaldig gruppe på til saman 18 medlemmer i arbeidet.

Bland dei er òg redaktør Bård Borch Michalsen, Adele Matheson Mestad, direktør for Noregs institusjon for menneskerettar, og Raudt-politikar Mímir Kristjánsson.

– Moglegheitene våre til å ytre oss og få informasjon er dramatisk endra sidan 1999 då den førre kommisjonen la fram innstillinga si. Oppdraget til denne kommisjonen er å kartleggje dei nye vilkåra for ytringsfridom og bidra til nødvendige endringar og avklaringar, seier Løken Stavrum.

Fremje deltaking i samfunnsdebatten

Ei sentral oppgåve for kommisjonen er å vurdere tiltak for å fremje brei deltaking i samfunnsdebatten og tiltak for å motverke spreiing av hatefulle ytringar i sosiale medium.

Dei skal òg drøfte nye medium med portvaktfunksjonar, som nokre sosiale medium, kan bidra til at desse funksjonane blir praktiserte i tråd med prinsippa om ytringsfridom, pålitelegskap og sjølvstende.

Raja viser til at kommisjonen skal sjå til både sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammer i diskusjonen rundt ytringsfridom.

Fakta om Ytringsfridomskommisjonen

Kulturdepartementet har utnemnt ein ytringsfridomskommisjon med desse medlemmene:

* Kjersti Løken Stavrum, administrerande direktør, Oslo (leiar)

* Ragna Aarli, professor, Bergen

* Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, artist, Oslo

* Eirin Eikefjord, journalist, Bergen

* Anki Gerhardsen, frilansjournalist, Bodø

* Nils Johan Heatta, instituttleiar, Kautokeino

* Bente Kalsnes, førsteamanuensis, Oslo

* Sebastian Klein, pedagogisk leder, Trondheim

* Mímir Kristjánsson, politikar, Stavanger

* Adele Matheson Mestad, direktør, Oslo

* Bård Borch Michalsen, førstelektor, Harstad.

* Steinar Jørgensen Olsen, arbeidande styreleiar, Kristiansand

* Shabana Rehman, dagleg leder, Spydeberg

* Begard Reza, generalsekretær, Oslo

* Kjetil Rolness, skribent, Oslo

* Vebjørn Selbekk, sjefredaktør, Moss

* Jan Inge Sørbø, professor, Volda

* Sarah Zahid, student, Bergen

Kjelde: Regjeringa