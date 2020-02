Den nye fiskeriministeren fekk 120.000 i ordførar-etterlønn medan han var statssekretær

innenriks

Geir Inge Sivertsen vart 24. januar utnemnt til ny fiskeriminister i Erna Solbergs regjering, etter at Frp valde å trekkje seg ut.

Han kom då frå stillinga som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartement, ei stilling han hadde hatt sidan 4. november i fjor.

Før han tiltredde som statssekretær, var han ordførar i Lenvik kommune i Troms, som frå 1. januar i år vart slått saman med tre andre kommunar og vart ein del av Senja kommune.

Fredag skriv Dagbladet at Sivertsen søkte om, og fekk innvilga, etterlønn som ordførar i ein og ein halv månad, sjølv om han gjekk rett inn i ny jobb.

Det gav han ei etterlønn på i overkant av 120.000 kroner. Dette fekk han samtidig som han jobba som statssekretær.

Etterlønna vart innvilga av kommunestyret i Senja 11. desember i fjor. Men ifølgje kommunelova kan ikkje kommunestyre gi folkevalde ettergodtgjersler utan at det blir avkorta krone for krone for anna inntekt.

– Etter lova er det krystallklart. Kommunestyret har ikkje fridom til å løyve etterlønn som ikkje blir avkorta krone for krone for anna inntekt, seier Knut-Marius Sture, arbeidsrettsekspert i Arntzen de Besche, til Dagbladet.

Senja-ordførar Tom-Rune Eliseussen (Sp) seier at vedtaket ser ut til å ha vorte gjort ut frå mangelfulle saksopplysningar til kommunestyret.

Fiskeriministeren sjølv innrømmer at etterlønna skulle ha vore avkorta.

– Ja, eg har sett no at det ikkje er samsvar mellom det som er vedtatt og kommunelova. Det skulle vore ei avkorting. Eg har snakka med rådmannen om dette òg. Det er for så vidt bra det vart avdekt slik at Senja kommune får oppdatert regelverket sitt.

Han seier at han no vil betale tilbake pengane han ikkje skulle ha hatt.

(©NPK)