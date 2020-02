Varslar øving for alle HV-soldatar i 2020

innenriks

I fjor var talet på øvingsdøgn for soldatane i Heimevernet fire dagar for meinige soldatar og seks dagar for befal, skriv Adresseavisen.

Talet har variert mykje dei siste åra, og spesielt etter 2000 har det gjennomsnittlege talet på øvingsdøgn vore lågt. Enkelte år har så lite som 20 prosent av styrken vore inne på øving.

Etter at det i forsvarsbudsjettet i år er sett av 1,43 milliardar kroner til HV, vil leiinga at fleire skal inn på øvingar igjen. Sjefen for Heimevernet, Elisabeth Michelsen, seier at alle HV-soldatar skal ut på øving i år.

– Den årlege treninga er viktig. Dette er den nye normalen, seier Michelsen.

–Vi skal øve på soldatevner og sørge for at folka kjenner oppdraget dei skal utføre og er trygge på kvarandre, seier ho.

Generalmajor Elisabeth Michelsen tiltredde formelt som ny leiar for Heimevernet i november, men hadde då allereie fungert i stillinga sidan august.

Ho seier at ein av dei viktige oppgåvene for HV framover, er å utnytte kompetansen til folk.

(©NPK)