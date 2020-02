Tone Damli i MGP: – Det blir frykteleg spennande

innenriks

Tone Damli er den sjuande artisten på scena i Trondheim Spektrum laurdag kveld. 31-åringen, som er vaksen opp i Sogndal og bur i Bærum, deltar med låten «Hurts Sometimes».

Damli er blant dei fem artistane som er direktekvalifiserte til finalen, og ho framførte låten sin under delfinalen sist helg. Onsdag fekk ho for første gong sjå finalearenaen, som rommar eit publikum på 8.000.

– No skjønar eg at dette er stort. Det har eg visst frå før også, men når ein kjem hit og ser arenaen, så går det opp for deg. Samtidig er det litt koseleg her òg og litt intimt sjølv om det er svært, seier Damli.

Delfinalane føregjekk i H3 Arena på Fornebu med eit publikum på rundt 500.

– Eg veit jo litt kva det går ut på, bortsett frå at dette er ti gonger større og vel så det, seier artisten.

Ho varslar at publikum kan venta seg eit par oppgraderingar frå delfinalen.

– Det skal bli hakket meir spektakulært enn det var. Og alt her er større og betre, seier Tone Damli.

Plassen bak Rybak

Det er ikkje første gong Damli deltar i den norske finalen. I 2009 vart ho nummer to bak Alexander Rybak, som seinare førte Noreg til internasjonal siger.

– For min del vart den andreplassen ein siger i seg sjølv. Det var jo ganske bankers at han skulle stikka av med sigeren, men i år er det jo frykteleg spennande, seier ho.

I tillegg til Damli sjølv er Helge Moen, Jim Bergstad og Jethro Fox med som låtskrivarar på «Hurts Sometimes».

– Det er mange som kan kjenna seg att i at kjærleiken kan gå i bølgjer, og det er ikkje berre-berre å dyrka eit forhold. Men så lenge fundamentet er sterkt nok, så klarer ein seg alltid. Det er hovudbodskapen, seier Tone Damli.

Bookmakerane har henne på ein sjuandeplass og meiner det er 6 prosents sjanse for at ho går til topps i den norske finalen, ifølgje Eurovisionworlds oversikt.

Den store favoritten er Ulrikke Brandstorp og låten «Attention», som spelselskapa meiner har 42 prosents sjanse til å vinna. Så følgjer Raylee med «Wild» og Didrik og Emil Solli-Tangen og deira «Out of Air», begge med 12 prosent.

60 år i Eurovision

Noreg markerer i 2020 det 60. året sitt med Eurovision Song Contest-deltaking. I forkant av den norske finalen har det vore delfinalar for fem landsdelar, alle haldne på Fornebu. I tillegg var halvparten av artistane i finalen direktekvalifiserte. Den norske finalen er for første gong i historia lagd til Trondheim, og det er første gong sidan 1989 at han ikkje blir halden i Oslo. For sjette gong er Kåre Magnus Bergh programleiar, og med seg har han MGP-debutantane Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase.

Finale i Nederland

Finalen i Eurovision Song Contest går i Nederland, etter at Duncan Laurence og «Arcade» vann i Tel Aviv i 2019. Noreg er i den første semifinalen, som blir halden tysdag 12. mai i Ahoy Arena i Rotterdam. Berre 10 av dei 17 landa i den første semifinalen går vidare til sjølve finalen, som blir halden same stad laurdag 16. mai. Men statistikken talar for Noreg, som med to unntak har fått finaleplass dei ti siste åra. I semifinalen vår møter me mellom anna Eurovision-stormaktene Irland og Sverige.

Høgt allereie før artistval

Arrangøren Nederland er direktekvalifisert til finalen saman med «dei fem store» i Den europeiske kringkastingsunionen – Storbritannia, Spania, Italia, Frankrike og Tyskland. Sjølv før Noreg har valt artisten sin, ligg me høgt oppe på listene til spelselskapa. Øvst er Italia, som stiller med Diodato og låten «Fai rumore». Så følgjer dei førebels artistlause landa Sverige og Russland – og deretter Noreg.

