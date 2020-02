innenriks

– Det er klart det er tøft. Vi er eit lite og effektivt drive anlegg, og det er sjølvsagt vanskeleg for oss å få vite at vi er med i ei sånn utgreiing, seier Sivertsen til NTB.

Han er lagersjef og plassjefansvarleg ved meieriet på Sem, og var til stades på allmøtet torsdag morgon der det vart informert om at Sem er eitt av tre meieri Tine skal greie ut framtida til.

Det kan ende med at meieriet med 115 tilsette blir lagt ned.

– Vi ser òg at folk nesten ikkje drikk mjølk lenger, så dei tilsette skjønar at det er overproduksjon, men at det skal ramme oss, er kjempetøft å få vite, seier han.

Ei nedlegging av meieriet på Sem kan få store følgjer for kommunen, trur ordførar Anne Rygh Pedersen (Ap).

– Tine er ei stor industribedrift som har mange arbeidsplassar av typen vi treng. Det vil få stor innverknad for oss dersom meieriet på Sem blir lagt ned, seier ordførar Pedersen.

Ho seier at kommunen har vore i dialog med Tine, og at dei har vore klar over at meieriet står i fare for nedlegging før nyheita vart sleppt torsdag.

– Vi tar ikkje sorgene på forskot og steller oss til at det skal kome ei utgreiing. Vi ønskjer ein dialog, og vil høyre kva Tine treng frå kommunen for at dei skal bli verande på Sem. Vi vil gjere det vi kan for at dei skal bli her, seier Pedersen.

(©NPK)