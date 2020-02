Rein Alexander i MGP: – Eg vil ha meir flammar

innenriks

Rein Alexander Hauge Korshamn (48), som er busett på Tjøme, er den sjette artisten som står på scena i finalen i Trondheim Spektrum laurdag. Han framfører låten «One Last Time».

– Det er ganske spesielt å stille seg opp i vikingutstyr føre 8.000 menneske og ein million sjåarar. Det er ikkje kvardagskost. Men eg gleder meg, seier den rutinerte artisten.

Men sjølv for han er arenaen i Trondheim nærast overveldande stor.

– Det her er jo heilt surrealistisk. Heldigvis har eg gjort liknande ting før. Eg har sunge i Oslo Spektrum mange gonger, og det er godt å kjenne på no at det gjekk bra, seier Rein Alexander.

Valentinsmiddag

I forkant av finalen laurdag skal han prøve å slappe av og ha låge skuldrer.

– Og så kjem den komande frua mi oppover på valentinsdagen. Då skal vi ha roser og middag, røper han.

Opplegget frå delfinalen blir i stor grad det same, men Rein Alexander har eitt ønske:

– Eg vil ha meir flammar. Eg liker det. Det kan aldri bli nok pyroeffektar.

Bodskapen i songen er at viss ein har noko i livet som ein trur er bra for seg sjølv eller andre, så må ein kjempe for det.

– Om du får dører i ansiktet eller fell, så må du reise deg opp att, anten sjølv eller ved å få hjelp. Den krigen som eg syng om, er den indre kampen, forklarer Rein Alexander.

Vil ha vikingen

Tilbakemeldingane frå Eurovision-fans frå utlandet har vore mange.

– Dei vil gjerne ha vikingen til finalen i Rotterdam. Eg synest det er veldig rett å sende ein viking ned. Finalen er 16. mai, altså natt til nasjonaldagen vår, og då er det jo gøy å ha ein viking på den internasjonale festen, seier Rein Alexander.

Forutan songaren sjølv bidreg Erik Smaaland og Kristoffer Tømmerbakke som låtskrivarar. Smaaland har mellom anna bakgrunn som bandleiar i Erik og Kriss, der Tømmerbakke utgjer den eine halvdelen.

Bookmakerane har Rein Alexander på ein fjerdeplass og meiner det er 11 prosents sjanse for at han går til topps i den norske finalen, ifølgje Eurovisionworlds oversikt.

Den store favoritten er Ulrikke Brandstorp og låten «Attention», som spelselskapa meiner har 42 prosents sjanse til å vinne. Så følgjer Raylees «Wild» og Didrik og Emil Solli-Tangen og deira «Out of Air», begge med 12 prosent.

60 år i Eurovision

Noreg markerer i 2020 det 60. året sitt med Eurovision Song Contest-deltaking.

I forkant av den norske finalen har det vore delfinalar for fem landsdelar, alle haldne på Fornebu. I tillegg var halvparten av artistane i finalen direktekvalifisert.

Den norske finalen er for første gong i historia lagd til Trondheim, og det er første gong sidan 1989 at han ikkje blir halden i Oslo.

For sjette gong er Kåre Magnus Bergh programleiar, og med seg har han MGP-debutantane Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase.

Finale i Nederland

Finalen i Eurovision Song Contest går i Nederland, etter at Duncan Laurence og «Arcade» vann i Tel Aviv i 2019. Noreg er i den første semifinalen, som blir halden tysdag 12. mai i Ahoy Arena i Rotterdam.

Berre 10 av dei 17 landa i den første semifinalen går vidare til sjølve finalen, som blir halden same stad laurdag 16. mai. Men statistikken talar for Noreg, som med to unntak har fått finaleplass dei ti siste åra. I semifinalen vår møter vi mellom anna Eurovision-stormaktene Irland og Sverige.

Høgt allereie før artistval

Arrangøren Nederland er direktekvalifisert til finalen saman med «dei fem store» i Den europeiske kringkastingsunionen – Storbritannia, Spania, Italia, Frankrike og Tyskland.

Sjølv før Noreg har valt artisten sin, ligg vi høgt oppe på listene til spelselskapa. Øvst er Italia, som stiller med Diodato og låten «Fai rumore». Så følgjer dei førebels artistlause landa Sverige og Russland – og deretter Noreg.

(©NPK)