Oslo katolske bispedømme pålagt gebyr på 75.000 kroner for overvaking av tilsette

OKB får gebyret for «ulovleg innsyn i» og «kontinuerleg overvaking av» e-postane til arbeidstakar, skriv Vårt Land.

Tre tilsette eller tidlegare tilsette klaga OKB inn for Datatilsynet i 2018 for brot av personopplysningsforskrifta. Dei tre meiner dei vart overvaka då den såkalla medlemsjuks-saka gjekk føre seg.

Dei omtaler seg sjølve som sentrale varslarar og kritikarar under saka som enda med at OKB måtte betale tilbake 80–90 millionar kroner for omfattande medlemsjuks.

Under rettssaka i 2017 vart det lagt fram ein e-postkorrespondanse som bevis på at dei hadde vore del av ei «hektisk» og «konspirativ» mailutveksling om saka.

OKB meiner ein teknisk feil gjorde at e-postane til vedkommande vart automatisk vidaresende til den felles e-postkontoen til kommunikasjonsavdelinga.

– Vi har eit anna syn på fakta i saka enn Datatilsynet, noko som allereie er framført i tilsvaret vårt til dei. Men vi aksepterer gebyret då vi ser at det vart gjort ein feil i ei e-post-innstilling i juni 2013. Straks den tekniske feilen vart oppdaga, vart han retta. Vi gjekk i 2017 over til eit nytt system, som forhindrar at slikt skjer igjen, forklarer advokat Sindre-Jacob Bostad i OKB.