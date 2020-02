Olsen ser auka oljerisiko

innenriks

– Det er større merksemd og større risiko knytt til oljeutvinning, det er heilt openbert, seier Olsen til NTB.

Han tok opp utfordringane i årstalen sin til norske samfunnstoppar i lokala til Noregs Bank torsdag kveld.

– Alvoret ved klimaendringane søkk inn hos stadig fleire. Viss verda skal nå måla i Parisavtalen, må utsleppa av karbon ned. Forbruket av fossile brensel, medrekna olje og gass, må i så fall reduserast, sa Olsen.

Utsegnene kjem samtidig med ein intens politisk diskusjon om den såkalla iskanten og kvar grensa skal gå for oljeaktivitet i Barentshavet. Også debatten om vern eller konsekvensutgreiing av Lofoten, Vesterålen og Senja rasar vidare.

– Ikkje raskt nok

Eit viktig argument for alle som kjempar mot å opne nye område, er om det vil vere lønnsamt å vinne ut olje i vêrharde område i Arktis. Framtidig olje- og gasspris er ein annan uvissefaktor.

Verda vil framleis ha behov for energi, men kor fort fossilt kan bli erstatta av fornybart, avheng av klimapolitikk og teknologisk utvikling, poengterer Olsen.

– Det må på plass ein strammare klimapolitikk med utvida prising av utslepp av karbon for å gjere det lønnsamt å ta i bruk nye løysingar, sa han i talen.

– Utbygginga av alternative energikjelder går ikkje raskt nok, sjølv om dei blir stadig meir kostnadseffektive.

Åtvaringar

Tradisjonen tru kom sentralbanksjefen òg med nokre åtvaringar til utgiftskåte politikarar. Han viste til at bruken av pengar frå Oljefondet over statsbudsjettet vart trappa kraftig opp under finanskrisa rundt 2014 og no «har kome opp på eit høgt nivå».

– Fordi fondet heile tida har auka i verdi, har Noreg lenge sloppe unna krevjande innstrammingar. Det kan bli annleis i åra framover, sa han.

Avhengnaden av Oljefondet er skummel fordi ein brå nedtur i aksjemarknadene kan redusere verdien av fondet kraftig, påpeikar Olsen. Samtidig legg eit stadig eldre norsk folk press på statsfinansane.

I dag er éi av åtte kroner i offentlege budsjett ei oljekrone, og i år planlegg regjeringa å bruke over 240 milliardar kroner frå Oljefondet over statsbudsjettet.

Gigantisk oljefond

At norsk økonomi kom seg gjennom oljekrisa i 2014, kjem framfor alt av effektive støytdemparar som fleksibel lønnsdanning, flytande valutakurs og solide statsfinansar. Oljefondet gir norske styresmakter eit nokså unikt verktøy i den pågåande omstillinga av norsk økonomi.

Olsen kom torsdag inn på den ekstreme veksten til Oljefondet dei siste åra. På få år er store delar av oljen og gassen i bakken veksla om til ein finansiell formue på over 10.000 milliardar kroner.

– Omvekslinga har gjort inntektene til staten mindre sårbare for svingingar i oljeprisen. Til gjengjeld har vi vorte meir utsette for svingingar i finansmarknadene i verda, sa han.

På tampen teikna Olsen eit optimistisk bilete: Norsk økonomi har klart seg bra gjennom første fase av omstillinga bort frå eit oljedriven økonomi.

– Kanskje ligg den brattaste nedturen for oljeverksemda bak oss. Den samla fallhøgda er mindre enn for nokre år sidan, og oljeavhengnaden til næringslivet er redusert, sa han.

