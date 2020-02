innenriks

– No skal eg på ingen måte selje skinnet før bjørnen er skoten, men no er det klart at det er eg som skal skrive boka om Frode Berg, stadfestar Morten Jentoft overfor iFinnmark.

Jentoft dekte saka for NRK medan Berg sat fengsla.

– Det blir ei personleg bok om det Frode Berg opplevde i fengselet, om sjølve saka, kva som skjedde fram mot arrestasjonen, det menneskelege i denne saka, men òg korleis eg har opplevd saka med å dekke ho på nært hald, seier Jentoft.

