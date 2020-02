Fleire sørlendingar skeptiske til homofil sex

innenriks

Sosiolog og forskar på KIFO, Institutt for kyrkje-, religions og livssynsforsking, Tore Witsø Rafoss gjennomførte i fjor ei stor undersøking der han kartla religion og livssyn i Noreg. Heile 4.024 personar deltok i undersøkinga, skriv Fædrelandsvennen.

Konfrontert med påstanden «Det er ikke galt i det hele tatt at voksne av samme kjønn har et seksuelt forhold» svarer éin av ti nordmenn at dei «heilt ueinige» eller «ueinig». I Vest-Agder derimot svarer éin av fire det same.

– Dette er klart høgast i heile landet, og ein stor forskjell frå gjennomsnittet i Noreg, seier Rafoss.

Undersøkinga viser vidare at det spesielt er konservative kristne og frikyrkjemedlemmer som er dei mest kritiske til utsegna.

Wiggo Skagestad er hovudpastor i frikyrkjeforsamlinga Filadelfia i Kristiansand, ein av dei største i landet med 1.300 døypte medlemmer. Han er ikkje overraska over funnet til forskaren.

– Eg trur anslaget på éin av fire er for lågt. Eg trur det er mange fleire som er usamde i dette, sjølv om vi ikkje har gjort noka undersøking blant medlemmene våre, seier Skagestad.

Skepsisen er likevel på veg nedover også i Agder. Tidlegare undersøkingar frå 2008 og 2018 viser at skepsisen til homofile seksuelle forhold har gått ned i heile Noreg, og at tala frå 2019 viser at Agder trass alt har vorte mindre i «utakt» med resten av landet.

