Fleire får avslag på bustadlån etter innføringa av gjeldsregister

Dei siste seks månadene i 2018 låg talet på avslag som SpareBank 1 SMN i Trondheim gav på søknader om bustadlån, på 5,8 prosent, skriv Adresseavisen. Etter at det nye gjeldsregisteret vart innført i fjor sommar og fram til årsskiftet har det tilsvarande auka til 9,6 prosent. Det betyr at nesten ein av ti får avslag i banken når dei ber om bustadlån.

Ein viktig grunn til auken i avslaga er at banken no får innsyn i kor mykje usikra gjeld frå kredittkort, forbrukslån og andre kredittar låntakarane har. Og det er ikkje berre det som er nytta av kreditten banken tar med i utrekninga – heile låneramma blir berekna som gjeld.

– Det er ofte slik at lånesøkjarar skal skifte bustad og har sikta høgare. Ønsket vårt er å gi god kredittrådgiving og at kundane ikkje kjøper ting dei ikkje har råd til. Gjeldsregisteret gjer at vi kan gi betre råd til kundane, og ikkje låne ut pengar slik at dei får ein gjeldssituasjon dei ikkje kan handtere. Dei må i staden på bustadjakt i annan prisklasse, seier privatøkonom Eldar Rønning i SpareBank 1 SMN.

Gjeldsregisterets tal viser ei samla norsk forbruksgjeld på heile 170 milliardar kroner. Av dette står vanlege forbrukslån for rundt halvparten, medan kredittkortgjeld utgjer ein snau tredel. Den totale ramma på kreditt som er på kredittkort i Noreg, er 262 milliardar kroner.

I ein fersk rapport frå Forbruksforskningsinstituttet SIFO anslår forskarar at usikra gjeld er eit problem for 11 prosent av befolkninga – éin av ni.

