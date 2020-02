Fastrenta aukar

innenriks

Det viser rentestatistikken frå eit utval av bankar og kredittføretak, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Renta på uteståande bustadlån i alt var uendra på 3,08 prosent. Fastrenta på uteståande bustadlån auka med 0,02 prosentpoeng til 2,87 prosent. Den flytande renta var uendra på 3,10 prosent.

Renta på innskot auka også i desember, med 0,02 prosentpoeng til 1,08 prosent for hushalda og med 0,03 prosentpoeng til 1,11 prosent for ikkje-finansielle føretak.

Renta på BSU (Bustadsparing for ungdom) var uendra på 3,59 prosent.

Utlånsrentene til hushalda har auka 0,21 prosentpoeng meir enn innskotsrentene det siste året.

Delen med fast rente på nedbetalingslån med pant i bustad var 7,7 prosent ved utgangen av desember 2019. Det er ein nedgang på 0,4 prosentpoeng samanlikna med førre kvartal.

For kredittkort var rentene stabile. For kredittkortlån til hushald har renta lege i snitt på cirka 13,5 prosent i 2018 og 2019. Kredittkort kan ofte ha ein rentefri periode på 45 dagar. For ein tredel av uteståande lån er det ikkje betalt noka rente. For lån der det blir betalt rente, var den gjennomsnittlege renta for 2018 og 2019 cirka 20 prosent. I fjerde kvartal 2019 var renta 21,3 prosent.

(©NPK)