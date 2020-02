Didrik og Emil i MGP: – Dei som trudde vi var bra, kjem til å synast vi er endå betre

innenriks

Emil Solli-Tangen (29) og storebroren Didrik Solli-Tangen (32) frå Porsgrunn går på scena som nummer to i Trondheim Spektrum laurdag og framfører låten «Out of Air».

– Det er herleg å vere ein stad der Melodi Grand Prix høyrer heime, på ein arena, seier Didrik.

– Det er jo ein månad sidan vi hadde førre framføring. Og vi har vore i ein lang prosess med å forbetre og gjere endringar på showet, og det er jo klart at den ventetida er lang, seier Emil.

Oppe i toppen

Så å seie alt er endra i showet, lovar dei to.

– Vi starta på scratch, frå skorne og opp, seier Didrik.

– Dei som trudde vi var bra, kjem til å synast vi er endå betre, utfyller broren.

Brørne frå Porsgrunn er heilt oppe i topp tre på listene til spelselskapa før finalen.

– Den beste meldinga du kan få, er ein låg odds. Så ein låg odds er topp å ta med seg, seier Didrik.

– Den forventninga er bygd på låten og det showet som vi gjorde sist. Vi skal jaggu meg få den oddsen ganske langt ned. Så viss nokon har planar om å setje pengar på oss, er det lurt no, ikkje etter at vi har spelt laurdag, held han fram.

Den store favoritten er Ulrikke Brandstorp og låten «Attention», som spelselskapa meiner har 42 prosents sjanse til å vinne.

Har vore med før

Didrik Solli-Tangen tok ein 20.-plass i den internasjonale finalen i Oslo 2010 med «My Heart Is Yours», medan broren Emil enda utan plassering då han deltok i den norske finalen i 2013 saman med metallbandet Gromth.

Dei to er glade for å ha kvarandre å stø seg til og meiner det kjem til å vere endå viktigare i ein eventuell internasjonal finale. Didrik Solli-Tangen hugsar tilbake på mediepresset han opplevde i samband med den internasjonale finalen i 2010 og er glad for at han no har betydeleg meir rutine.

– Ein veldig stor del av det er å vite korleis ein skal reagere og kva ein skal ta til seg og ikkje ta til seg. For det kan vere tøft, seier han.

Forutan Didrik Solli-Tangen står Fredrik Boström, Mats Tärnfors og Niclas Lundin bak låten.

60 år i Eurovision

Noreg markerer i 2020 det 60. året sitt med Eurovision Song Contest-deltaking. I forkant av den norske finalen har det vore delfinalar for fem landsdelar, alle haldne på Fornebu. I tillegg var halvparten av artistane i finalen direktekvalifisert. Den norske finalen er for første gong i historia lagd til Trondheim, og det er første gong sidan 1989 at han ikkje blir halden i Oslo. For sjette gong er Kåre Magnus Bergh programleiar, og med seg har han MGP-debutantane Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase.

Finale i Nederland

Finalen i Eurovision Song Contest går i Nederland, etter at Duncan Laurence og «Arcade» vann i Tel Aviv i 2019. Noreg er i den første semifinalen, som blir halden tysdag 12. mai i Ahoy Arena i Rotterdam. Berre 10 av dei 17 landa i den første semifinalen går vidare til sjølve finalen, som blir halden same stad laurdag 16. mai. Men statistikken talar for Noreg, som med to unntak har fått finaleplass dei ti siste åra. I semifinalen vår møter vi mellom anna Eurovision-stormaktene Irland og Sverige.

Høgt allereie før artistval

Arrangøren Nederland er direktekvalifisert til finalen saman med «dei fem store» i Den europeiske kringkastingsunionen – Storbritannia, Spania, Italia, Frankrike og Tyskland. Sjølv før Noreg har valt artisten sin, ligg vi høgt oppe på listene til spelselskapa. Øvst er Italia, som stiller med Diodato og låten «Fai rumore». Så følgjer dei førebels artistlause landa Sverige og Russland – og deretter Noreg.

(©NPK)